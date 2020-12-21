Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 декабря 2020 года

Медицинские учреждения Урала работают в полную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 396 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу новых случаев заражения COVID-19 традиционно стал Екатеринбург: + 150.

Также новые случаи коронавируса подтверждено у жителей Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Серова, Качканара, Каменска-Уральского, Кушвы, Ирбита и других насаленных пунктов Свердловской области.

Всего на сегодняшний день на Среднем Урале диагноз подтверждено официально у 54 539 человек. Большая часть из них (46 846) полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 400 человек.

Динамика распространения коронавируса на 21 декабря Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 630 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 364 из них размещены в палах реанимации, 226 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также пополнилась статистика случаев COVID-19 с летальным исходом. За сутки зафиксировано 15 новых случаев смерти. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале на сегодняшний день составляет 1 343 человека.

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