В Германии протаранили самолет «Уральских авиалиний»

Борт оказался грузовым, поэтому пассажиров на нем не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 20 декабря, в аэропорту Франкфурта-на-Майне в Германии произошел инцидент с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии».

После того, как грузовой борт прибыл на стоянку, в процессе обслуживания в него врезался тягач багажных тележек. Сейчас технический персонал оценивает степень повреждений. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

- Этот борт грузовой, в момент столкновения пассажиров не было, - добавили в пресс-службе авиакомпании.