Снимок сделан на Московском тракте. Из-за аварии и снега на дороге образовалась пробка длиной в несколько километров. Фото: vk.com/ekb.serov

Настоящий снежный буран налетел в понедельник утром на Свердловскую область. Был он тем более неожиданным, что синоптики на 21 декабря прогнозировали лишь небольшой снег, да и то местами. Однако по факту, погода всех обманула и Урал замело. Из-за этого автомобильные дороги превратились в каток, а в соцсетях очевидцы один за другим стали публиковать фото и видео ДТП, случившихся из-за непогоды.

Из-за обильного снегопада в Екатеринбурге в повышенную готовность привели коммунальную технику. Еще до того, как рассвело, из города на снегоприемные полигоны было вывезено почти 700 тонн снега.

- На уборке снега было задействовано 184 единицы спецтехники, в том числе 41 КДМ, 41 трактор, 19 фронтальных погрузчиков, 50 самосвалов и другие, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Вручную разгребали снежные завалы 82 дорожных рабочих.

В МЧС тем временем предупреждают, что помимо снегопада в Свердловской области 21 декабря возможен еще и сильны ветер с порывами до 25 метров в секунду. В связи с этим они напоминают о том, как обезопасить себя на улице от последствий непогоды. Во-первых, при сильном ветре надо держаться подальше от стен домов, так как с крыш и балконов может сойти шифер и другие предметы.

- Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».

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