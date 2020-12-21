На Урале в детском саду несколько малышей получили ожоги от бактерицидной лампы

Следственный комитет проводит судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести вреда детям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Полевском Свердловской области сотрудники детского сада, когда в здании были малыши, включили вместе с обычным освещением бактерицидную лампу. В итоге, из-за невнимательности воспитателей, несколько малышей, играя под включенной лампой, получили ожоги глаз и кожи. Следственный комитет начал доследственную проверку по этому факту.

- По данному факту следственным отделом по городу Полевской СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверочных мероприятий будет дана правовая оценка этой ситуации на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - рассказали в СК по Свердловской области.

Сейчас следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести вреда детям. Кроме того, силовики опрашивают сотрудников детского сада и родителей малышей. Для анализа из дошкольного учреждения изъята необходимая следствию документация. Решение будет приятно по итогам проверки.

КСТАТИ

От воздействия бактерицидной лампы дети страдают уже не в первый раз. Подобные случаи уже происходили, например, в Санкт-Петербурге, Магадане и Красноярске. Во всех трех историях дети получали ожоги именно в образовательных учреждениях.

Одна из историй произошла два года назад. К северной столице ребенок получил ожог роговицы глаза в детском саду. Когда малыши вышли на прогулку, воспитали включили бактерицидную лампу, а когда дети вернулись в группу, выключить прибор попросту забыли. Тогда воспитателю дошкольного учреждения и его помощнику объявили выговор.

В Магадане, также в 2018 году, ожоги получили сразу восемь воспитанников садика. Воспитатель случайно включила свет вместе с вышедшей из строя лампой в комнате, где в этот момент находились дети. Прокуратура обязала заведующую детского сада заменить поврежденную лампу и провести полную проверку в учреждении.

Еще один случай произошел в прошлом году в красноярской школе №45. Шесть юных гимнасток получили ожоги глаз, потому что занимались в помещении с включенными кварцевыми лампами. Прокуратура вынесла замдиректору – выговор, директору – замечание.