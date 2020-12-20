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Накануне стало известно, что самое продолжительное в мире шоу «Дом-2»прекращает свое существование. Финальный двухчасовой выпуск проекта выйдет 30 декабря. Шоу закроют на 6 606 день телестройки. Один из первых участников «Дом-2», екатеринбуржец Степан Меньщиков рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», чем ему запомнилась телестройка.

- «Дом 2», как многоликая гидра, охватывает умы и сердца телезрителей, заставляя испытывать эмоции. Для меня это была своего рода академия, в которой я учился, строил любовь. «Дом-2» мне дал потрясающие эмоции. Я там любил и был любим. Надеюсь. Я познакомился со многими прекрасными людьми и не только участниками, но и организаторами, с которыми вместе тянули приятную ношу. Нам было интересно вызывать эмоции у зрителей, иногда, заставляя их переживать вместе с нами, - делится воспоминаниями Степан.

По мнению экс-участника проект закрывается вовсе не потому, что люди устали его смотреть. Пока проект шел, сменилось несколько поколений, но Степан уверен, что на смену ушедшим зрителям приходила новая армия поклонников и интерес к шоу не остывал.

Шоумен также рассказал, что бывшие участники проекта планируют встретиться и обсудить закрытие шоу. О чем именно они будут говорить, Степан не уточнил.

- Вспомнить былое и тряхнуть стариной, так сказать, - отметил Степан.

Степан Меньщиков - один из первых участников «Дом-2». Он провел на проекте больше 5,5 лет. За это время шоумен строил любовь с одними из самых ярких девушек телепроекта - Александрой Харитоновой, Аленой Водонаевой и Викторией Боней.

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