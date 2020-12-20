Синоптики обещают свердловчанам сильный вечер Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигается сильный ветер. Непогода застанет свердловчан сегодня ночью, 21 декабря. Об этом рассказали в МЧС по Свердловской области. По прогнозам синоптиков порывы ветра будут достигать 25 метров секунд.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды, - обратились к свердловчанам спасатели.

Если непогода застала вас на улице, спасатели рекомендуют отойти подальше от стен зданий. С крыш и балконов из-за сильного ветра возможно падение шифера и других предметов.

Водителей просят не парковаться вблизи деревьев и рекламных конструкций, чтобы избежать повреждения автомобиля.

В МЧС отметили, что в период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. В непогоду следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности.

- О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112», - добавили спасатели.

Напомним, что завтра днем, по прогнозам синоптиков ветер будет достигать 15-18 метров в секунду.

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