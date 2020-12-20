За прошедшие сутки из больниц выписали 409 пациентов, справившихся с коронавирусной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 403 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего заболевших зарегистрировали в столице Урала – 224.

Также новые случаи зафиксированы в Среднеуральске, Первоуральске, Реже, Сухом Логу, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменске Уральском и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего, по данным на 20 декабря, с начала пандемии в регионе коронавирус был подтвержден у 54 143 человек.

Также за сутки оперштаб зарегистрировал еще 16 смертей от коронавируса. За все время от COVID-19 в Свердловской области скончались 1 328.

Есть и хорошие новости – за прошедшие сутки из больниц выписали 409 пациентов, справившихся с болезнью. Общее число выздоровевших на сегодня составляет 46 446.

Среди пациентов, которые сейчас проходят лечение, состояние 620 медики оценивают как тяжелое. 370 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 234 - на аппаратах ИВЛ.

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