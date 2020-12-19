Пострадавшего забирал вертолет: на трассе Екатеринбург-Челябинск пьяный водитель на легковушке врезался в фуру

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург-Челябинск авария с легковым автомобилем и фурой. Пьяный водитель врезался в фуру. ДТП случилось в Сысертском районе 19 декабря в полдень.

За рулем автомобилем «Хендэ Галлопер» был мужчина 1959 года рождения. Он ехал в сторону Челябинска, но не справился с управлением и столкнулся с грузовым «Фредлайнер» с полуприцепом «Шмитц».

- В результате ДТП водитель «Хендэ Галлопер» получил телесные повреждения в виде: открытой черепно-мозговой травмы, ушиб головного мозга, рваные раны лица, тупая травма живота. После чего на вертолете был доставлен в ОКБ 1 Екатеринбурга для оказания медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Для вертолета пришлось перекрыть трассу в сторону Челябинска на полчаса. Сейчас уже движение восстановлено.

Водитель грузовика не пострадал. Он остановился у обочины, чтобы устранить поломку, а во время ДТП залез в кабину.

За рулем легковушки был пьяный 61-летний мужчина из Нижнего Тагила. Ранее его привлекали за превышение скорости и нетрезвое вождение. В автомобиле он ехал один. Освидетельствование на месте ДТП показало, что в крови водителя есть алкоголь.

- Результат освидетельствования показал 0,493 мг/л. В отношении водителя составлен протокол об административном нарушении, - добавили в ведомстве.

- Можно не сомневаться, что нарушитель ПДД будет лишен водительских прав и с большой долей вероятности ему вряд ли удастся избежать уголовной ответственности. За подобные безумные поступки наше законодательство предусматривает до 2 лет лишения свободы. Ну а пока, врачи предпринимают комплекс необходимых мер по оказанию ему необходимой медицинской помощи, - отметил Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.