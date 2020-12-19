В Свердловской области за сутки зарегистрировали 405 случаев коронавируса

Всего на Среднем Урале COVID-19 заразились 53 740 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 405 новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом заявили в оперативном штабе региона. По данным ведомства, 236 случаев зарегистрировали в Екатеринбурге, остальные в Асбесте, Богдановиче, Ирбите, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Сухом Логу, Среднеуральске.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 53 740.

- Состояние 620 госпитализированных оценивается как тяжелое, 370 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 234 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 1 007, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), – 2 472, - сообщили в оперштабе Свердловской области.

Все остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки выписали 408 человек, общее число выписанных - 46 037 пациентов.

Кроме того, к 18 декабря еще 17 пациентов умерли от коронавируса. Общее число погибших составило 1 312 человек.