В Екатеринбурге «Машина времени» выступила на закрытой вечеринке

Андрей Макаревич на закрытой вечеринке в Екатеринбурге. Фото: фрагмент видео со страницы Олега Ананьева

В Екатеринбурге прошел тайный концерт группы «Машина времени». Андрей Макаревич прилетел в уральскую столицу, чтобы выступить на закрытой вечеринке.

Но тайное стало явным, когда публика начала делиться кадрами выступления в своих соцсетях. Вот, например, популярный в Екатеринбурге ресторатор Олег Ананьев выложил в Instagram видео с концерта «Машины времени».

Сам Олег Ананьев подтвердил, что видео было сделано в Екатеринбурге. Правда не сказал, где именно он проходил.

Судя по кадрам, участники вечеринки не беспокоились о масках, а также дистанции.

Совместный снимок Андрея Макаревича, Владимира Шахрина и Дмитрия Соколовского появился в аккаунте группы. Фото: Instagram группы "Машина времени"

Мы запросили комментарий у представителя группы «Машина времени».

Между тем, на официальной странице музыкантов в Instagram несколько часов начад появилось совместное фото Андрея Макаревича с Владимиром Шахриным из группы «Чайф» и Дмитрием Соколовым из «Уральских пельменей». Геометка стоит - Екатеринбург.

- Из телефона, - подписали они это фото.