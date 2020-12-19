Два пассажира погибли, еще четыре в больнице: в Екатеринбурге «Мерседес» влетел в дерево

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП: два человека погибли и четыре в больнице. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Авария случилась вечером 18 декабря на улице Решетникова, 22. Автомобиль «Мерседес Бенц» не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем врезался в дерево. После этого иномарку отбросило на «Шевроле Круз», которая ехала в попутном направлении.

- В результате происшествия мужчина – пассажир автомашины «Мерседес Бенц» погиб на месте ДТП, второй мужчина – пассажир скончался позднее в лечебном учреждении, куда также были госпитализированы водитель и трое мужчин - пассажиров автомашины «Мерседес Бенц», сейчас за их жизнь борются медики, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем «Мерседеса» был 28-летний мужчина со стажем вождения два года. В момент аварии в автомобиле находилось шесть человек, что является нарушением.

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Екатеринбурга

Сейчас сотрудники полиции проводит расследование: устанавливают возраст пострадавших, опрашивают свидетелей.

- Водитель направлен на освидетельствование на состояние опьянения. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, - добавили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, и правила перевозки пассажиров.