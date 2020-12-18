Свердловский губернатор назвал даты начала зимних каникул

Учиться осталось чуть больше недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

У школьников Екатеринбурга и Свердловской области зимние каникулы в 2020 году начнутся 28 и 29 декабря – все зависит от конкретной школы.

Соответствующее поручение с разрешения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева региональное министерство образования уже направило муниципалитеты региона.

- Министерство образования Свердловской области уже направило муниципальным властям, которые выступают учредителями школ, рекомендации завершить обучение 28 или 29 декабря. Думаю, уже в ближайшее время классные руководители или директора школ озвучат ученикам дату начала каникул, - подтвердил эту информацию в своем Instagram Евгений Куйвашев.

Отметим, что сейчас школы посещают ученики начальных классов, а также выпускники, которые учатся в 9 и 11 классах, потому что им нужно готовиться к ЕГЭ.

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