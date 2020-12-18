Как свердловчанам получить «президентские» выплаты для детей до 7 лет

Их получат 500 тысяч уральских детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 500 тысяч детей до 7 лет получат «президентские» выплаты. О них Владимир Путин объявил во время пресс-конференции 17 декабря. Рассказываем, как их оформить.

- Пенсионный фонд беззаявительно перечислит родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно выплату, которая составит пять тысяч рублей на каждого ребенка в семье, – рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Свердловской области.

Отметим, деньги получат семьи с детьми, которым не исполнилось 8 лет до 17 декабря.

Чтобы вам перечислили выплаты, не нужно никуда обращаться. Пенсионный фонд беззаявительно оформит и отправит деньги на основе принятых весной и летом решений о перечислениях на детей. Никаких дополнительных заявлений не нужно. Выплаты придут автоматически уже в декабре. Однако, если у вас родился ребенок с 1 июля 2020 года или позже, то заявление придется все-таки подать.

- Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители в течение года не обращались ни за одной из выплат на детей, которые предоставляются Пенсионным фондом. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трёх месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт или изменен банковский счет, – отметили в отделении Пенсионного фонда России по Свердловской области

Заявление нужно подавать на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.