«Главное – не паниковать»: как правильно переболеть коронавирусом и восстановиться после него

После того, как человек переболел коронавирусом, важно правильно восстановиться Фото: Артем КИЛЬКИН

Вторая волна пандемии коронавируса плотно накрыла Екатеринбург и Свердловскую область. COVID-19 – не простуда, и даже не грипп. Это сложная и не до конца изученная инфекция, которая подкашивает даже полностью здоровых людей.

О том, что делать, если заболел коронавирусом, и как правильно восстановиться после него – на радио «Комсомольская правда» рассказала Екатерина Лесковец, руководитель восстановительной медицины и реабилитации «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге.

- Екатерина Андреевна, давайте проговорим информацию о средствах защиты. Какие из них – самые актуальные?

- Самое важное – это социальная дистанция. Чем холоднее на улице – тем она должна быть больше. Когда человек выдыхает вирус в холодный воздух, взвесь частиц распространяется дальше. Также важно проветривать помещение, это снижает риск заражения коронавирусом в два раза.

Понимаю, что всем надоело ношение масок, но, если в помещении находятся два человека, то они оба должны находиться в масках. К примеру, я сижу без маски, а вы в маске. Выдыхаемые мною частицы доберутся до вас, а ваши до меня нет.

- Как правильно носить маску?

- Сначала нужно ее согнуть пополам, чтобы гибкая полоска плотно прилегла к носу. Она должна закрывать и рот, и нос. Если маска болтается, то смысла в ней нет.

- Если тест показал отрицательный результат, но есть симптомы, человек болеет или нет?

- Диагноз ставится не по диагностике, а по клинике. Если привычная простудная инфекция через три дня начнет затухать, то коронавирус будет разгораться. Пиковые дни – восьмой и двенадцатый. Человек становится очень плохо и страшно за свою жизнь. Делать он практически ничего не может, потому что нет сил.

Екатерина Лесковец, руководитель восстановительной медицины и реабилитации «РЖД-Медицина» Фото: Людмила ВАРАКИНА

- Многие сравнивают COVID-19 с гриппом и ОРВИ, полагая, что это обычное простудное заболевание. Как прокомментируете?

- 80% людей именно так коронавирус и переносят, не обращая на него внимание. Если не пропало обоняние, то и не заметили бы ничего, считая, что у них ОРЗ. Грипп протекает тоже достаточно тяжело, но от него в числе прочих возрастных групп страдают дети, а коронавирус детей обходит стороной.

- Как понять, стоит беспокоиться или нет?

- Итальянцы придумали такой тест: утром встаем, идем до ванной, возвращаемся и садимся на кровать, после чего один раз вздыхаем. Если дышится хорошо, не хочется кашлять, нет чувства нехватки воздуха, то, значит, нет повода для беспокойства. Это косвенный тест, но достаточно действенный.

- Люди в пандемию скупили пульсоксиметры. Оправдано ли их применение в домашних условиях?

- Да, их можно использовать в домашних условиях. Утром встаем, надеваем пульсометр на палец и идем в ванную. Возвращаемся и проверяем: если сатурация не ниже 95, то значит, легкие выполняют свои функции. Если немного меньше, то нужно потереть палец, разогнать кровь и снова проверить показатель.

Не всегда даже при 80% повреждения легких они теряют свою функцию. Но в любом случае, поврежденные легкие дадут о себе знать. Человек даже без врача поймет, что что-то не так. В этом случае – вызывайте скорую помощь. Конечно, сегодня бригада приедет не так быстро, как раньше, но все-таки медицинская помощь все равно оказывается в полном объеме.

Фото: предоставлено "РЖД-Медицина"

- Часто бывает, что кто-то в семье заболел коронавирусом, а остальные нет. Почему так происходит?

- Есть процент людей, это вирусоносители, которые сами не заболевают, но других могут заразить. А есть те, кто вообще к коронавирусу невосприимчив. Но пока нет никаких официальных исследований по этому поводу.

- Как лечить?

- Собственно, лекарства от коронавируса нет. Поэтому со страха сразу пить антибиотики не стоит. Они назначаются при вирусных пневмониях для того, чтобы убрать осложнения, которые присоединяются чуть позже. Многие начинают делиться друг с другом протоколами, скачанными из интернета. Не стоит этого делать. Температуру следует сбивать только Парацетамолом – 4 таблетки в сути по 0,5.

- Если высокая температура не сбивается, что делать?

- Нужно соблюдать особый питьевой режим – 2-3 литра воды, морса или компота в день. Вода будет разжижать кровь, которая, как известно, сгущается при коронавирусе. Питьевой режим снижает риски развития тромбозов и пневмонии. Также можно обтираться влажным полотенцем и снизить температуру в комнате, почаще проветривая ее.

- Что еще нужно делать дома при болезни?

- Постоянно двигаться, чтобы разогнать кровь. Поставьте кувшин с водой на кухне и каждые 15 минут ходите до кухни, даже если очень тяжело.

- В каком случае нужно обращаться в больницу?

- Вот человек болеет 3-4 дня, на пятый день воздуха не хватает, некомфортно, то надо вызывать скорую. Потому что одышка может развиваться очень стремительно. У многих, особенно молодых людей, появляется состояние панической атаки, но при ней одышка пройдет, а вот при заболевании будет только нарастать. Тут срочно нужны медики.

- Как долго восстанавливаются вкус и обоняние после коронавируса?

- По-разному: у кого-то за три дня, кого-то за месяц, а у кого-то и за три месяца не восстановится. Но в итоге все вернется, не стоит беспокоиться.

В период пандемии важно следить за своим самочувствием Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как проявляется одышка?

- В состоянии покоя частота дыхательных движений составляет от 15 до20, до 25 можно перетерпеть. Если 30 дыхательных движений в минуту, то это много. Их можно посчитать в домашних условиях. Есть хитрость: подходите к родственнику, кладете руку на запястье, как будто вы считаете пульс, а сами смотрите на грудную клетку, и считаете не пульс, а частоту дыхательных движений.

- Вы встречались с необычными последствиями после коронавируса?

- Из своего опыта могу перечислить следующее: люди становят более рассеянными, частично выпадает логическое мышление, невозможно на чем-то важном сосредоточиться. Все это относится к молодежи.

Если брать более старшую возрастную группу, у них наблюдается гипоксия мозга, следовательно, когнитивные нарушения.

- Как можно реабилитироваться после коронавируса?

- В нашем центре мы для тяжелых пациентов используем дыхательную гимнастику, физиопроцедуры, электрофорез с лекарственными препаратами, общеукрепляющий массаж и ЛФК. У нас по полису ОМС пациенты проходят реабилитацию бесплатно. К нам направляют из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Карпинска.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как восстановиться после коронавируса вы домашних условиях:

1. Много ходить: ежедневно по 5 тысяч шагов.

2. Не бывать подолгу на морозе.

3. Вернуться в привычный ритм жизни и соблюдать режим.

4. Не паниковать.

Фото: предоставлено "РЖД-Медицина"

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