На трассе Екатеринбург-Серов в аварии погибла 32-летняя женщина

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 219 километре трассы Екатеринбург-Серов в аварии погибла 32-летняя жительница Нижней Туры. Женщина на Hyundai Solaris не справилась с управлением на скользкой дороге и вылетела на встречную полосу - прямо в лоб Lada Largus. Авария произошла сегодня утром в 08:45.

- Водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь со стороны города Нижняя Тура в сторону города Екатеринбург, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную скорость для движения, допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Lada Largus, который двигался во встречном направлении, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: vk.com/ekb.serov

На видео, опубликованном в группе ВКонтакте «Екатеринбург - Серов (Online)», видно, что от удара машины раскидало в разные стороны. Женщина, которая находилась за рулем Hyundai Solaris, от полученных травм погибла на месте аварии. Водитель и пассажир встречного автомобиля Lada Largus с травмами госпитализированы в больницу. По данным инспекторов, в машине ехали жители Югры - мужчины 1972 и 1979 года рождения.

Движение на месте аварии было перекрыто. Сотрудники ГИБДД регулировали потоки транспорта в обоих направлениях. Сейчас движение восстановлено. Госавтоинпекторы проводят проверку по факту аварии и опрашивают очевидцев происшествия.

Напомним, 4 декабря на Серовском тракте в аварии погибла 18-летняя студентка УрГПУ Анастасия П. (полное имя не указано по просьбе семьи погибшей – прим.ред.) . Девушка вместе с племянницей возвращалась из Екатеринбурга в родной Красноуральск на «Kia». В областном управлении ГИБДД заявили, что, скорее всего, Анастасия не справилась с управлением на высокой скорости и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Ford.

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