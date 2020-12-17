До подписания приказа о назначении руководителя ведомства временно исполнять обязанности начальника УГИБДД будет подполковник полиции Алексей Спиридонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков покидает свой пост и переезжает в Москву. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, временно исполняющим обязанности начальника Госавтоинспекции станет Алексей Спиридонов, который сейчас занимает пост заместителя.

- Полковник Кисляков действительно в ближайшее время покинет Екатеринбург и продолжит службу в ГУОБДД МВД РФ в Москве. К исполнению своих служебных обязанностей на новом месте он приступит с 1 января 2021 года. Перед отбытием в столицу Алексей Юрьевич намерен встретиться со своими коллегами из УГИБДД области, для того чтобы поблагодарить их за совместную работу, поздравить с наступающим Новым годом и пожелать новых успехов в деле безопасности дорожного движения на Среднем Урале, - заявил полковник Валерий Горелых.

Напомним, что Алексей Кисляков занял должность начальника свердловского управления ГИБДД в 2018 году, на которой сменил Юрия Демина. Сам Демин продолжил карьеру в структуре УГМК. Кстати, летом этого года Алексей Кисляком заявил, что за первые полгода в Свердловской области поймали более шести тысяч пьяных водителей.

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