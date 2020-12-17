Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 17 декабря 2020 года

Свердловская область бьет рекорды по числу заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 397 новых случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них приходится на столицу Среднего Урала: +222 новых случая.

Также новые случаи COVID-19 подтвердились в Качканаре, Кировграде, Бисерти, Реже, Ревде, ЗАТО Свободный, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на 17 декабря 2020 года в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале на данный момент составляет 52 933 человека, 45 222 из которых полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 405 человек.

Состояние 652 заболевших на сегодняшний день остается тяжелым, 366 из них размещены в палатах реанимации, 242 подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

Также за сутки подтвердилось еще 15 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло 1 279 человек.

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