«Антициклон теряет силу»: стала известна, какая будет погода на Урале в конце декабря

В ближайшие дни в Екатеринбурге и Свердловской области снова пойдет снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце декабря в Свердловскую область снова вернутся морозы и снег. Уральские синоптики рассказали, какая погода будет в ближайшие дни на Среднем Урале.

Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко объяснила, почему в регионе в начале декабря не было осадков. По ее словам, у нас действовал антициклон, благодаря которому давление постоянно превышало климатическую норму на 15–20 гектопаскалей.

- Сейчас антициклон отступил на Казахстан, на Урале атмосферное давление будет неуклонно понижаться. В ближайшие дни атмосферный фронт принесет немного снега. В предстоящие выходные дни после довольно мягкой, облачной погоды с осадками наступит умеренный мороз, - рассказала Галина Шепоренко.

По данным синоптиков температура воздуха 19-21 декабря ночью составит -18,-23 градусов, днем -13,-18 градусов. Ожидаются осадки в виде снега. Вторая половина декабря будет холоднее первой. В последнюю неделю года на Средний Урал может проникнуть волна Таймырского студеного воздуха.