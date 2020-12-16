Новогодние ярмарки в Екатеринбурге 2020-2021 года: даты, адреса

На ярмарке можно приобрести эксклюзивный подарок на Новый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из главных традиций новогодних праздников – дарить подарки. А если хочется порадовать своих любимых чем-то особенным и эксклюзивным? В таком случае купить необычный подарок можно на ярмарках, где часто свои товары выставляют различные ремесленники. Да и вообще, атмосфера там царит праздничная, поэтому настроение обеспеченно. Рассказываем, как работают новогодние и рождественские ярмарки в Екатеринбурге 2020-2021 года.

Отметим, в этом году рождественские и новогодние ярмарки будут работать с соблюдением масочного режима.

ЕДИМ СОСИСКИ НА СКОРОСТЬ И ИГРАЕМ В ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Год назад в Екатеринбурге открылся в историческом здании военного госпиталя открыли «Синара-Центр». Теперь тут культурно-выставочный комплекс, а во дворе перед Новым годом устраивают рождественские ярмарки. В уютном дворике расположились палатки с сувенирами, а гостей развлекают веселые аниматоры. Работать ярмарка начинает 26 декабря. В программе: фотосессия с хаски, детские игры и конкурсы с Дедом Морозом и его с помощниками у елки, соревнования по поеданию сосисок и хоккей с мячом.

Когда: С 27 по 27 декабря, со 2 по 10 января

Где: Синара-Центр, Верх-Исетский бульвар, 15/4

Часы работы: пон-пт - с 17:00 до 21:00, сб-вос - с 13:00 до 21:00,

Сайт: https://sinara-center.com/

РУЧНАЯ ВЫШИВКА, И АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ САМОЦВЕТОВ

Если хотите купить подарок, которого не будет ни у кого другого, то фестиваль мастеров

«Иван-да-Марья» именно для вас. Ярмарка откроется на территории «Уральского центра развития дизайна». Здесь вы можете купить ручную вышивку, авторские украшения из самоцветов, ткани и одежда в фольклорном стиле, авторские куклы и посуду. Атмосферу праздника создадут народные танцы, хороводы, игры, мастер-классы от участников.

Когда: с 16 по 20 декабря

Где: Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, 4а

Часы работы: 11:00 – 19:00

Вход свободный

Товары ручной работы представляют уральские мастера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ШАРЛОТКА И ГЛИНТВЕЙН

Жителям Уралмаша тоже повезло, ведь у них в ТЦ Омега тоже открылась новогодняя ярмарка. Рождественские домики уже расположились у здания и ждут посетителей. Тут можно приобрести свежие фермерские продукты, а также в программе рождественская шарлотка с персиками и глинтвеи н.

Когда: с 15 декабря

Где: ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41

Часы работы: каждый день с 12:00 до 20:00

Вход свободный

В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

«Алатырь»

На первом этаже торгового центра разместились уральские ремесленники и дизайнеры. Тут традиционно представлены украшения ручной работы из камней, вязанные вещи, игрушки и фермерские продукты. Горожане могут выбрать отличный подарок для близких, который будет выделяться на фоне других, ведь он создан вручную.

Когда: 18,19, 20, 25, 26, 27, 30 и 31 декабря

Где: ТЦ «Алатырь», Малышева, 5

Вход свободный

«Гринвич»

В одном из самых больших торговых центрах города начала работать праздничная ярмарка «Арбат». Тут можно найти подарок на любой вкус и цвет: изделия ручной работы и новогодние сувениры.

Когда: каждый день

Где: ТЦ «Гринвич»,8 Марта, 46

Вход свободный

В этом году ярмарки будут работать с соблюдением всех мер безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ПАРКЕ МАЯКОВСКОГО

В этом году рождественская площадка в ЦПКиО стала одной из самых основных и крупных. Здесь в парке открывают новый каток в европейском стиле, а также будут работать палатки с вкусной выпечкой из разных стран и напитки. Новогодняя ярмарка ждет посетителей с 16 декабря.

Когда: с 16 декабря

Где: Парк Маяковского, Мичурина, 230

Вход свободный