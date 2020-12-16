Новогодние ярмарки в Екатеринбурге 2020-2021 года: даты, адреса

На ярмарке можно приобрести эксклюзивный подарок на Новый год
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Одна из главных традиций новогодних праздников – дарить подарки. А если хочется порадовать своих любимых чем-то особенным и эксклюзивным? В таком случае купить необычный подарок можно на ярмарках, где часто свои товары выставляют различные ремесленники. Да и вообще, атмосфера там царит праздничная, поэтому настроение обеспеченно. Рассказываем, как работают новогодние и рождественские ярмарки в Екатеринбурге 2020-2021 года.
Отметим, в этом году рождественские и новогодние ярмарки будут работать с соблюдением масочного режима.
ЕДИМ СОСИСКИ НА СКОРОСТЬ И ИГРАЕМ В ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Год назад в Екатеринбурге открылся в историческом здании военного госпиталя открыли «Синара-Центр». Теперь тут культурно-выставочный комплекс, а во дворе перед Новым годом устраивают рождественские ярмарки. В уютном дворике расположились палатки с сувенирами, а гостей развлекают веселые аниматоры. Работать ярмарка начинает 26 декабря. В программе: фотосессия с хаски, детские игры и конкурсы с Дедом Морозом и его с помощниками у елки, соревнования по поеданию сосисок и хоккей с мячом.
Когда: С 27 по 27 декабря, со 2 по 10 января
Где: Синара-Центр, Верх-Исетский бульвар, 15/4
Часы работы: пон-пт - с 17:00 до 21:00, сб-вос - с 13:00 до 21:00,
Сайт: https://sinara-center.com/
РУЧНАЯ ВЫШИВКА, И АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ САМОЦВЕТОВ
Если хотите купить подарок, которого не будет ни у кого другого, то фестиваль мастеров
«Иван-да-Марья» именно для вас. Ярмарка откроется на территории «Уральского центра развития дизайна». Здесь вы можете купить ручную вышивку, авторские украшения из самоцветов, ткани и одежда в фольклорном стиле, авторские куклы и посуду. Атмосферу праздника создадут народные танцы, хороводы, игры, мастер-классы от участников.
Когда: с 16 по 20 декабря
Где: Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, 4а
Часы работы: 11:00 – 19:00
Вход свободный
Товары ручной работы представляют уральские мастера.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ШАРЛОТКА И ГЛИНТВЕЙН
Жителям Уралмаша тоже повезло, ведь у них в ТЦ Омега тоже открылась новогодняя ярмарка. Рождественские домики уже расположились у здания и ждут посетителей. Тут можно приобрести свежие фермерские продукты, а также в программе рождественская шарлотка с персиками и глинтвеи н.
Когда: с 15 декабря
Где: ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41
Часы работы: каждый день с 12:00 до 20:00
Вход свободный
В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ
«Алатырь»
На первом этаже торгового центра разместились уральские ремесленники и дизайнеры. Тут традиционно представлены украшения ручной работы из камней, вязанные вещи, игрушки и фермерские продукты. Горожане могут выбрать отличный подарок для близких, который будет выделяться на фоне других, ведь он создан вручную.
Когда: 18,19, 20, 25, 26, 27, 30 и 31 декабря
Где: ТЦ «Алатырь», Малышева, 5
Вход свободный
«Гринвич»
В одном из самых больших торговых центрах города начала работать праздничная ярмарка «Арбат». Тут можно найти подарок на любой вкус и цвет: изделия ручной работы и новогодние сувениры.
Когда: каждый день
Где: ТЦ «Гринвич»,8 Марта, 46
Вход свободный
В этом году ярмарки будут работать с соблюдением всех мер безопасности.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ПАРКЕ МАЯКОВСКОГО
В этом году рождественская площадка в ЦПКиО стала одной из самых основных и крупных. Здесь в парке открывают новый каток в европейском стиле, а также будут работать палатки с вкусной выпечкой из разных стран и напитки. Новогодняя ярмарка ждет посетителей с 16 декабря.
Когда: с 16 декабря
Где: Парк Маяковского, Мичурина, 230
Вход свободный