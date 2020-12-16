Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 16 декабря 2020 года

Больницы на Урале сейчас работают в авральном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 395 новых случаев коронавируса, 195 из них приходятся на столицу региона.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Махнево, Невьянске, Реже, Ивделе, Дегтярске, Бисерти, Артемовском, Серове, Первоуральске, Полевском, Каменске-Уральском и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 16 декабря 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии достигло 52 536 человек, из которых 44 817 человек полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 399 пациентов.

На сегодняшний день состояние 636 человек остается тяжелым, 370 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 240 подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

Также за сутки официально подтверждены 16 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 264 случая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пока ждала КТ, провезли четыре каталки с трупами»: как журналист «Комсомолки» переболела коронавирусом. В поликлинике не открыли дистанционный больничный, а еще отказались принимать тесты сторонних лабораторий (подробнее)

«Чтобы вы все сдохли!»: в Екатеринбурге медбрат заявил о желании убить пациентов с коронавирусом. По словам родственников одной из пенсионерок, речь идет о сотруднике городской больницы № 14 (подробнее)

В Екатеринбурге священники отправились в «красные зоны», чтобы спасти больных коронавирусом. Сейчас клирикам можно проводить церковные таинства в трех городских больницах (подробнее)