Ренат Сафиуллин увидел, как сосед целует жену и схватился за нож. Фото: СОЦСЕТИ

Свердловский областной суд поставил точку в деле 50-летнего жителя Екатеринбурга Рената Сафиуллина, который оказался за решеткой после убийство соседа Константина Кабака и покушения на убийство своей жены Виктории (имя женщины изменено – прим.ред.). Как ранее сообщала «Комсомолка», предположительной причиной расправы стала ревность.

Во время следствия Сафиуллин заявил, что давно подозревал жену в неверности и даже видел сообщения от соседа на ее телефоне. Терпение водителя не выдержало, когда он увидел, как, якобы, Кабак целовался с Викторией на балконе.

Теперь Виктория одна воспитывает одну дочку. Фото: СОЦСЕТИ

После этого Ренат пытался покончить с собой, но ему вовремя оказали помощь врачи скорой помощи. Фельдшеры доставили раненного мужчину в приемное отделение больницы № 24, но Сафиуллин сбежал от туда, не дождавшись врачей. Спустя несколько минут он уже вновь стоял на пороге своей квартиры, где по-прежнему находились Виктория и Константин.

- Сафиуллин схватил нож и нанес Константину Кабаку удар в область сердца. Мужчина пытался оказать сопротивление, но от полученной травмы скончался на месте. Кроме этого его второй жертвой едва не стала жена – ей он нанес восемь ударов, но, к счастью, не задел жизненно важных органов. Мужчина был задержан по горячим следам, он полностью признал вину, - рассказывала «Комсомолке» старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Вера Клементьева.

Сафиуллину назначили 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Фото: СОЦСЕТИ

Изначально Чкаловский районный суд назначил Ренату Сафиуллину 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы. Но в результате апелляции наказание смягчили до 10 лет и 6 месяцев заключения.

- Суд первой инстанции не учел в качестве смягчающего обстоятельства наличия у подсудимого несовершеннолетнего ребенка, - пояснили «КП» в пресс-службе областного суда.